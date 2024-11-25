HiFi-стриминг Звук подвел итоги 2024 года

Пользователи Звука чаще всего встречали утро с песней Татьяны Куртуковой «Матушка». Днем у них крутилась на повторе композиция «Поезда» от Жени Трофимова и группы «Комната культуры». Вечерами пользователи часто слушали фит Aarne и Big Baby Tape «Supersonic», а ночью — одну из версий песни Blizkey «Горы» (Remix).