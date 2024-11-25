HiFi-стриминг Звук подвел итоги 2024 года

Из фитов в 2024-м пользователи чаще всего слушали трек «Громче города» от Niletto, Олега Майами и Леши Свика. Самое громкое возвращение совершил L"One. «Прорывом года» была признана исполнительница bearwolf, а выбором редакции Звука стал рэпер Saluki.
Среди поп-альбомов чаще всего на репите крутилась пластинка «Как Есенин» от Navai. В жанре хип-хоп лидировал лонгплей «Streets Echo 2052» от Alblak 52. Рейтинг рок-музыки возглавил «Фолк» от группы «Звери». Самым любимым электронным альбомом слушателей стал «Hyper House» от Biicla.
Пользователи Звука чаще всего встречали утро с песней Татьяны Куртуковой «Матушка». Днем у них крутилась на повторе композиция «Поезда» от Жени Трофимова и группы «Комната культуры». Вечерами пользователи часто слушали фит Aarne и Big Baby Tape «Supersonic», а ночью — одну из версий песни Blizkey «Горы» (Remix).
В рейтинге подкастов лидировали «Эффект Домино» и «10 глупых вопросов». Самыми прослушиваемыми аудиокнигами стали «Из ничего: искусство создавать искусство» Рика Рубина, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Марголеана. Имя мне Тьма» Евгения Гаглоева. В 2024-м самыми популярными жанрами были признаны триллеры и детективы.
Ранее HiFi-стриминг Звук представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом.