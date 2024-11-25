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Самый первый в Нижнем Новгороде каток откроется 1 декабря

Ледовый каток в парке «Швейцария» откроется 1 декабря. Это будет первый в этом году каток в Нижнем Новгороде.

Сейчас идут финальные приготовления ледового комплекса, однако нижегородцы могут уже сейчас забронировать время для катания. Для этого будут доступны каждые два часа с перерывом на чистку и заливку поля.

А что станет главным украшением комплекса, объявят перед самым открытием.

Напомним, что в прошлом году каток в парке «Швейцария» работал с начала декабря по 10 марта. За это время ледовый аттракцион успел попасть в номинацию «Самый познавательный каток России», стать локацией для съемок фильма и нескольких репортажей, а посетили его более 36,3 тысячи человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что парки в Нижнем Новгороде начали украшать к Новому году. В числе парков в этом году — Автозаводский, «Дубки», «Светлоярский», Станкозавода, им. Я. М. Свердлова, а также парковые озера Земснаряд‑1 и Земснаряд‑2 и Щёлоковский хутор.