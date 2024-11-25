Самый первый в Нижнем Новгороде каток откроется 1 декабря

Напомним, что в прошлом году каток в парке «Швейцария» работал с начала декабря по 10 марта. За это время ледовый аттракцион успел попасть в номинацию «Самый познавательный каток России», стать локацией для съемок фильма и нескольких репортажей, а посетили его более 36,3 тысячи человек.