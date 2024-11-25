Кыш Бабай получил 8 тысяч писем от детей со всего мира

Кыш Бабай или татарский Дед Мороз получил 8 тысяч писем от детей как из России, так и из-за рубежа. В их числе ребята из Австрии, Германии, Китая, Японии и не только.
Как рассказала директор парка «Лес чудес» Юлия Таланова, в основном дети продолжают писать письма по старинке, вручную. В конверт они вкладывают сделанные своими руками открытки и поделки.
Дети желают в письмах здоровья Деду Морозу, своим родным и близким, мирного неба, передает «Вечерняя Казань».
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