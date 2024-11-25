Олбани
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанка с четырьмя сыновьями: в Симферополе установят памятник матерям героев СВО

В центре Симферополя установят монумент матери героев СВО.

Источник: предоставлено РОО ЦГИ ППСУ СВО «Жена и мать Героя. Крым»

Столицу Крыма украсит новый памятник, который, возможно, станет такой же визиткой республики, как композиция, посвященная «Вежливым людям»: в Симферополе установят памятник матерям героев СВО.

«Весной прошел конкурс на эскиз, в котором лучшей стала работа художника Евгении Любарской», — рассказала КП-Крым Алена Лабунец, руководитель РОО ЦГИ ППСУ СВО «Жена и мать Героя. Крым».

По задумке общественников, композиция будет отражать гордость матери за своих детей, которые взяли оружие в руки для защиты Отечества: «За каждым героем стоит его мать и семья. Основа патриотизма и героизма — это проявления семейного воспитания. В основе всего лежит мать».

Власти Крыма поддержали проект, и недавно организация провела конференцию, на которой был представлен эскиз памятника: в центре композиции стоит женщина-мать, а рядом с ней — сыновья в форме разных войск, включая подразделения БПЛА.

Где в Симферополе установят памятник, пока еще никто не знает. Вначале рассматривали парк имени Шевченко, но затем решили, что нужно более востребованное у горожан место для отдыха. Должное внимание уделяется и задаче по финансированию: готовятся необходимые документы, которые позволят общественной организации претендовать на поддержку Фонда президентских грантов.

монументы