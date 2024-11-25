Крымчанка с четырьмя сыновьями: в Симферополе установят памятник матерям героев СВО

Где в Симферополе установят памятник, пока еще никто не знает. Вначале рассматривали парк имени Шевченко, но затем решили, что нужно более востребованное у горожан место для отдыха. Должное внимание уделяется и задаче по финансированию: готовятся необходимые документы, которые позволят общественной организации претендовать на поддержку Фонда президентских грантов.