В Татарстане 20 классов закрыто из-за гриппа и ОРВИ, одна школа — из-за кори

В технологическом лицее «Алгоритм» деревни Куюки Пестречинского района первый класс также переведен на дистанционное обучение в связи с распространением внебольничной пневмонии. Кроме того, в девяти классах лицея выявлены единичные случаи распространения инфекционного заболевания. «В школе отменена кабинетная система на 10 календарных дней с момента выявлении последнего случая», — уточнили в министерстве.