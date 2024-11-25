Жители поселка в Ростове-на-Дону временно остались без газа

Сегодня, 25 ноября, поселок Ясная Поляна в Ростове-на-Дону временно остался без газа. Эту информацию подтвердили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
Как выяснилось, отключение произошло из-за повреждения подземного газопровода в районе пересечения 45-й Линии и Богданова. Подача ресурса была нарушена буровой установкой во время работ по прокладке канализации.
— Ремонт уже ведут специалисты АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», — сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.
Восстановить подачу голубого топлива обещают сегодня до 18 часов вечера.