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Жители поселка в Ростове-на-Дону временно остались без газа

В Ростове жители поселка Ясная Поляна остались без газа из-за буровой установки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 ноября, поселок Ясная Поляна в Ростове-на-Дону временно остался без газа. Эту информацию подтвердили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Как выяснилось, отключение произошло из-за повреждения подземного газопровода в районе пересечения 45-й Линии и Богданова. Подача ресурса была нарушена буровой установкой во время работ по прокладке канализации.

— Ремонт уже ведут специалисты АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», — сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Восстановить подачу голубого топлива обещают сегодня до 18 часов вечера.