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Строительство лицея-атриума на 550 мест завершили в Кронштадте

Новое учебное учреждение откроют в 2025 году.

Источник: Линченко Николай Викторович — Telegram

Строительство лицея-атриума на 550 мест завершили в Кронштадте. Новому учебному учреждению выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Первых учеников оно примет уже в следующем учебном году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

— Новый лицей построили в рамках инвестиционной программы на средства застройщика. Его передадут в собственность Северной столицы, — говорится в сообщении.

Общая площадь здания, расположенного на Цитадельской дороге, составляет более 14 тысяч квадратных метров. Его оборудовали комфортной и современной инфраструктурой не только для обучения, но и для досуга. Так, для учеников создали просторные классы, мастерские, кабинеты естественных наук, информатики и искусства, а также круглогодичный бассейн и зоны отдыха.

Напомним, в середине октября стало известно о начале строительства школы на 1550 мест в Выборгском районе Петербурга. Общая площадь учебного заведения составит 23,7 тысячи квадратных метров. Там появятся два больших бассейна, читальный зал и медиатека.

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