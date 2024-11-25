Строительство лицея-атриума на 550 мест завершили в Кронштадте. Новому учебному учреждению выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Первых учеников оно примет уже в следующем учебном году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.
— Новый лицей построили в рамках инвестиционной программы на средства застройщика. Его передадут в собственность Северной столицы, — говорится в сообщении.
Общая площадь здания, расположенного на Цитадельской дороге, составляет более 14 тысяч квадратных метров. Его оборудовали комфортной и современной инфраструктурой не только для обучения, но и для досуга. Так, для учеников создали просторные классы, мастерские, кабинеты естественных наук, информатики и искусства, а также круглогодичный бассейн и зоны отдыха.
Напомним, в середине октября стало известно о начале строительства школы на 1550 мест в Выборгском районе Петербурга. Общая площадь учебного заведения составит 23,7 тысячи квадратных метров. Там появятся два больших бассейна, читальный зал и медиатека.