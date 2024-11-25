Строительство лицея-атриума на 550 мест завершили в Кронштадте

Общая площадь здания, расположенного на Цитадельской дороге, составляет более 14 тысяч квадратных метров. Его оборудовали комфортной и современной инфраструктурой не только для обучения, но и для досуга. Так, для учеников создали просторные классы, мастерские, кабинеты естественных наук, информатики и искусства, а также круглогодичный бассейн и зоны отдыха.