«Погибли работник и местный житель». Два мужчины сгорели заживо в бытовке деревообрабатывающего предприятия под Клецком

В Клецком районе при пожаре на территории деревообрабатывающего предприятия погибли два человека, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла 25 ноября в агрогородке Голынка. В МЧС сообщили о возгорании на территории деревообрабатывающего предприятия. Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, а при проверке обнаружили в уничтоженном огнем служебном помещении тела двух погибших мужчин.
Установлено, что погибли работник предприятия и местный житель. Как выяснилось, накануне 58- и 66-летний мужчины были сильно пьяными, очевидцы сказала, что оба они ранее курили в этой бытовке.
Назначен ряд экспертиз. Следователи рассматривают несколько версий возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.
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