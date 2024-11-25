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«Погибли работник и местный житель». Два мужчины сгорели заживо в бытовке деревообрабатывающего предприятия под Клецком

Два человека сгорели на деревообрабатывающем предприятии под Клецком.

Источник: Комсомольская правда

В Клецком районе при пожаре на территории деревообрабатывающего предприятия погибли два человека, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 25 ноября в агрогородке Голынка. В МЧС сообщили о возгорании на территории деревообрабатывающего предприятия. Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, а при проверке обнаружили в уничтоженном огнем служебном помещении тела двух погибших мужчин.

Установлено, что погибли работник предприятия и местный житель. Как выяснилось, накануне 58- и 66-летний мужчины были сильно пьяными, очевидцы сказала, что оба они ранее курили в этой бытовке.

Назначен ряд экспертиз. Следователи рассматривают несколько версий возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.

Тем временем летевший в Калининград самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за треснувшего стекла кабины пилотов.

Также жительница Мозыря хотела отдохнуть в Египте, но потеряла 10,5 тысячи рублей и пошла в милицию: «Заплатила деньги за себя и мужа».