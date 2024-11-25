Администрация Кумертау выставила на продажу городские электросети

Отметим, что за подобную передачу электрохозяйства города в частные руки, но без проведения торгов, под следствием сейчас находится бывший мэр Салавата Игорь Миронов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, потому как передача сетей частной компании существенно ухудшило финансовое положение городской системы электросетевого хозяйства. Муниципальная организация не получала прибыль от пользования сетями, которую могли бы направить на их модернизацию и развитие.