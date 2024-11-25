Администрация Кумертау выставила на продажу городские электросети. За 249 млн рублей город планирует продать трансформаторы, провода и земельные участки. Таковы данные аукциона, который инициирован муниципалитетом.
Как сообщают в РБК — УФА, муниципальное имущество отдано на приватизацию по постановлению совета депутатов города, принятому 21 ноября. Условия конкурса были утверждены 22 ноября.
Перечень имущества, выставленного на торги, занимает 39 страниц. Оно включает трансформаторные подстанции и земельные участки под ними, кабельные и воздушные линии, трансформаторы, здания и помещения трансформаторных подстанций. Начальная стоимость движимого имущества (к нему относятся кабельные и воздушные линии) составляет 174 млн, недвижимого имущества (постройки) — 31,2 млн, земельных участков — 3,2 млн руб. Еще 41 млн руб. приходится на НДС.
Согласно условиям торгов, будущий собственник обязан будет бесперебойно снабжать город электричеством и вкладываться в развитие сетей. В частности модержинировать инфраструктуру по программе до 2029 года.
Участники торгов должны будут внести задаток в размере 20% стартовой цены, или 50 млн руб. Торги состоятся 23 декабря.
Отметим, что за подобную передачу электрохозяйства города в частные руки, но без проведения торгов, под следствием сейчас находится бывший мэр Салавата Игорь Миронов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, потому как передача сетей частной компании существенно ухудшило финансовое положение городской системы электросетевого хозяйства. Муниципальная организация не получала прибыль от пользования сетями, которую могли бы направить на их модернизацию и развитие.