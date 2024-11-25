В Севастополе наказали водителя, высадившего из автобуса семилетнего ребенка

В надзорном ведомстве добавили, что наличных у юного пассажира при себе не было. Ребенок пытался расплатиться картой. Однако по техническим причинам оплата не прошла. Водитель потребовал, что ребенок покинул автобус. В итоге мальчику пришлось выйти на улице Крестовского рядом с железнодорожным переездом в Балаклаве.