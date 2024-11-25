В Севастополе наказали водителя, высадившего из автобуса семилетнего ребенка

В Севастополе водителя привлекли к ответственности за принудительную высадку ребенка из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Инцидент произошел в августе. Водитель автобуса № 2 принудительно высадил семилетнего мальчика, который ехал без взрослых.
«В автобус его посадила бабушка, а на остановке общественного транспорта “Магазин “Темп” встречала мама”, — уточнили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что наличных у юного пассажира при себе не было. Ребенок пытался расплатиться картой. Однако по техническим причинам оплата не прошла. Водитель потребовал, что ребенок покинул автобус. В итоге мальчику пришлось выйти на улице Крестовского рядом с железнодорожным переездом в Балаклаве.
Прокуратура внесла гендиректору предприятия-перевозчика представление. Водителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Ространснадзор оштрафовал его на 5 тысяч рублей.