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В Севастополе наказали водителя, высадившего из автобуса семилетнего ребенка

В Севастополе наказали высадившего 7-летнего ребенка водителя автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе водителя привлекли к ответственности за принудительную высадку ребенка из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в августе. Водитель автобуса № 2 принудительно высадил семилетнего мальчика, который ехал без взрослых.

«В автобус его посадила бабушка, а на остановке общественного транспорта “Магазин “Темп” встречала мама”, — уточнили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что наличных у юного пассажира при себе не было. Ребенок пытался расплатиться картой. Однако по техническим причинам оплата не прошла. Водитель потребовал, что ребенок покинул автобус. В итоге мальчику пришлось выйти на улице Крестовского рядом с железнодорожным переездом в Балаклаве.

Прокуратура внесла гендиректору предприятия-перевозчика представление. Водителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Ространснадзор оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Прокуратура