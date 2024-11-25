В Петербурге засыпали солью дороги, не дожидаясь снегопада

В этом году дорожные предприятия изменили свою форму — теперь это не унитарные предприятия на подряде у Смольного, а бюджетные учреждения, которые сами ищут исполнителей на некоторые участки работ. На фото и видео с кучами соли попали, впрочем, не только дороги, но и внутриквартальные территории, за которые отвечают жилищные агентства. Солить дворы они начали с 1 ноября.