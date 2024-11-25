Олбани
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госинспекцию труда Татарстана возглавил Сергей Шашуров

Ранее он занимал пост заместителя управляющего отделением Соцфонда России по Татарстану.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Госинспекцию труда Татарстана возглавил Сергей Шашуров. Нового руководителя представили на встрече премьер-министра республики Алексея Песошина и замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Яна Талбацкого.

До назначения Шашуров занимал пост заместителя управляющего отделением Соцфонда России по Татарстану. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия между Рострудом и Татарстаном, касающиеся трудовых прав граждан и социальной защиты населения.

Сергею Шашурову — 37 лет. Он с отличием окончил Академию государственного и муниципального управления при главе Татарстана. После этого в 2009 году начал карьеру в отделении Соцфонда по Татарстану. С 2013 по 2016 год трудился начальником бюджетного управления, сообщает пресс-служба главы РТ.