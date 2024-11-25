Госинспекцию труда Татарстана возглавил Сергей Шашуров

Сергею Шашурову — 37 лет. Он с отличием окончил Академию государственного и муниципального управления при главе Татарстана. После этого в 2009 году начал карьеру в отделении Соцфонда по Татарстану. С 2013 по 2016 год трудился начальником бюджетного управления, сообщает пресс-служба главы РТ.