Госинспекцию труда Татарстана возглавил Сергей Шашуров. Нового руководителя представили на встрече премьер-министра республики Алексея Песошина и замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Яна Талбацкого.
До назначения Шашуров занимал пост заместителя управляющего отделением Соцфонда России по Татарстану. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия между Рострудом и Татарстаном, касающиеся трудовых прав граждан и социальной защиты населения.
Сергею Шашурову — 37 лет. Он с отличием окончил Академию государственного и муниципального управления при главе Татарстана. После этого в 2009 году начал карьеру в отделении Соцфонда по Татарстану. С 2013 по 2016 год трудился начальником бюджетного управления, сообщает пресс-служба главы РТ.