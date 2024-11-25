Олбани
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделя борьбы со СПИДом стартовала в Иркутской области 25 ноября

Специалисты постараются привлечь внимание к вопросам сохранения здоровья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 25 ноября по 1 декабря 2024 проходит Неделя борьбы со СПИДом. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, мероприятия приурочили ко всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Специалисты Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики хотят привлечь внимание людей к вопросам сохранения здоровья и важности здорового образа жизни.

— ВИЧ передается при незащищенном половом контакте с зараженным человеком, от матери к ребенку, при переливании инфицированной крови, при употреблении инъекционных наркотиков и во время нанесения тату, пирсинга, маникюра, — уточнили в пресс-службе администрации.

Специалисты напоминают, что необходимо ежегодно проходить тестирование, сдать анализы можно бесплатно и анонимно в центре СПИД.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска передали «за ленточку» 15 единиц оружия и патроны. Бойцы используют его для уничтожения беспилотников.