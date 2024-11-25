Неделя борьбы со СПИДом стартовала в Иркутской области 25 ноября

— ВИЧ передается при незащищенном половом контакте с зараженным человеком, от матери к ребенку, при переливании инфицированной крови, при употреблении инъекционных наркотиков и во время нанесения тату, пирсинга, маникюра, — уточнили в пресс-службе администрации.