Неделя борьбы со СПИДом стартовала в Иркутской области 25 ноября

В Иркутской области с 25 ноября по 1 декабря 2024 проходит Неделя борьбы со СПИДом. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, мероприятия приурочили ко всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Специалисты Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики хотят привлечь внимание людей к вопросам сохранения здоровья и важности здорового образа жизни.
— ВИЧ передается при незащищенном половом контакте с зараженным человеком, от матери к ребенку, при переливании инфицированной крови, при употреблении инъекционных наркотиков и во время нанесения тату, пирсинга, маникюра, — уточнили в пресс-службе администрации.
Специалисты напоминают, что необходимо ежегодно проходить тестирование, сдать анализы можно бесплатно и анонимно в центре СПИД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска передали «за ленточку» 15 единиц оружия и патроны. Бойцы используют его для уничтожения беспилотников.