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В регионах Беларуси устраняют последствия снегопадов

Недолгое нашествие зимы закончилось. Снег пришел в Беларусь в конце прошлой недели.

Сейчас в Олбани: 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +3°
Источник: ОНТ

В выходные под основной удар стихии попали юго-восточные регионы. Синоптики объявляли оранжевый уровень опасности. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС.

С итогами сильного снегопада продолжает бороться Гомель. За двое суток в областном центре выпала месячная норма осадков — последствия видны до сих пор. Правда, не везде. Дороги, тротуары, остановки и дворовые территории коммунальщики привели в порядок сразу: работали все выходные по усиленному графику. Осталось расчистить от снега лишь те адреса, где одной только технике не справиться.

Экстренные и аварийные службы будут работать в усиленном режиме. Следить за ситуацией на дорогах продолжают специальные мониторинговые группы — экипажи ГАИ остаются на круглосуточном дежурстве.

Синоптики говорят, настоящей зимы пока ждать не приходится: сыро, влажно и ветрено — таков прогноз до конца недели, а также дождь и мокрый снег. Сохранится перепад температур. Ночью по Беларуси — от −8°C до +4 °C. Возможна гололедица, и, как следствие, повышенная вероятность травм.