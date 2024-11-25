В регионах Беларуси устраняют последствия снегопадов

С итогами сильного снегопада продолжает бороться Гомель. За двое суток в областном центре выпала месячная норма осадков — последствия видны до сих пор. Правда, не везде. Дороги, тротуары, остановки и дворовые территории коммунальщики привели в порядок сразу: работали все выходные по усиленному графику. Осталось расчистить от снега лишь те адреса, где одной только технике не справиться.