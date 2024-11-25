В регионах Беларуси устраняют последствия снегопадов

В выходные под основной удар стихии попали юго-восточные регионы. Синоптики объявляли оранжевый уровень опасности. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС.
С итогами сильного снегопада продолжает бороться Гомель. За двое суток в областном центре выпала месячная норма осадков — последствия видны до сих пор. Правда, не везде. Дороги, тротуары, остановки и дворовые территории коммунальщики привели в порядок сразу: работали все выходные по усиленному графику. Осталось расчистить от снега лишь те адреса, где одной только технике не справиться.
Экстренные и аварийные службы будут работать в усиленном режиме. Следить за ситуацией на дорогах продолжают специальные мониторинговые группы — экипажи ГАИ остаются на круглосуточном дежурстве.
Синоптики говорят, настоящей зимы пока ждать не приходится: сыро, влажно и ветрено — таков прогноз до конца недели, а также дождь и мокрый снег. Сохранится перепад температур. Ночью по Беларуси — от −8°C до +4 °C. Возможна гололедица, и, как следствие, повышенная вероятность травм.