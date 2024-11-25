Пышечную на Большой Конюшенной не успели открыть 25 ноября после ремонта

«В связи с тем, что ремонта у нас не было очень много лет, появились дополнительные задачи, которые мы решаем максимально оперативно. Поэтому к 25.11 мы никак уже не успеваем и о дате открытия сообщим дополнительно. Благодарим вас за терпение и за понимание», — говорится в сообщении в официальной группе пышечной в соцсети «ВКонтакте».