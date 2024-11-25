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Белорусский врач назвал орган, который поражает черная плесень, живущая в доме

Врач рассказал, что кроме аллергии может вызвать черная плесень.

Источник: Комсомольская правда

Черная плесень в ванной, в углах комнат, в подвале и на чердаке жилого дома (а такое не редкость) может провоцировать не только аллергическую реакцию, например, в виде насморка, астматических приступов, но и вызывать инфекционное поражение дыхательных путей. Об этом в интервью БелТА рассказал главный внештатный специалист по детской аллергологии Минздрава Беларуси, заведующий аллергологическим отделением 4-й городской детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза.

«Плесневый грибок не только источник аллергии, но и патогенный микроорганизм, провоцирующий инфекционное поражение дыхательных путей. Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом», — подчеркнул медик.

По словам Дмитрия Бузы, такая тяжелая реакция на плесневый грибок может говорить о том, что иммунитет человека сильно упал и надо срочно выяснить причины, почему это произошло. И, конечно, избавится от источника всех неприятностей, от плесени.

Кстати, белорусские онкологи назвали частоту обследования для ранней диагностики рака. «После этого возраста — каждый год» (здесь подробнее).