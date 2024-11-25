Белорусский врач назвал орган, который поражает черная плесень, живущая в доме

Черная плесень в ванной, в углах комнат, в подвале и на чердаке жилого дома (а такое не редкость) может провоцировать не только аллергическую реакцию, например, в виде насморка, астматических приступов, но и вызывать инфекционное поражение дыхательных путей. Об этом в интервью БелТА рассказал главный внештатный специалист по детской аллергологии Минздрава Беларуси, заведующий аллергологическим отделением 4-й городской детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза.