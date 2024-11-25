Олбани
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный фестиваль «Легенды Ретро FM 2024» пройдет 29 и 30 ноября

Супершоу «Легенды Ретро FM» в этом году пройдет 29 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга и 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В музыкальном фестивале примут участие звезды 70-х, 80-х и 90-х.

Источник: Звук

Супершоу «Легенды Ретро FM» в этом году пройдет 29 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга и 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В музыкальном фестивале примут участие звезды 70-х, 80-х и 90-х.

Среди любимых исполнителей на московском концерте можно будет увидеть Валерия Сюткина, Ларису Долину, Льва Лещенко, Марину Хлебникову и Кая Метова. Впервые в культовом шоу будут участвовать Александр Буйнов, Наталья Сенчукова и «Русский размер». Специальным гостем вечера станет группа REFLEX со своей бессменной солисткой Ириной Нельсон.

В Санкт-Петербурге споют свои хиты для зрителей Лариса Долина, Игорь Корнелюк, «Самоцветы», Вадим Казаченко, REFLEX, Алиса Мон и другие.

Кроме отечественных звезд в этом году на сцену выйдут и зарубежные артисты: испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan, французский певец F.R. David, американское трио No Mercy и немецкая группа Mr. President.

Ранее Евгений Крупник из «140 ударов в минуту» в интервью для Звук Медиа рассказал о моде на ретро.