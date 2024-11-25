Международный фестиваль «Легенды Ретро FM 2024» пройдет 29 и 30 ноября

Супершоу «Легенды Ретро FM» в этом году пройдет 29 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга и 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В музыкальном фестивале примут участие звезды 70-х, 80-х и 90-х.