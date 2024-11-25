Черного грифа выхаживают в Иркутском зоопарке

Жади сейчас минимум 16 лет, по линейным размерам они примерно одинаковые с недавно поступившим грифом, только вот цифры на весах отличаются очень сильно: 14,9 килограмма против 5,55 у новенького. Сейчас его должны откормить и привести в порядок, чем более, что опыт работы с хищными птицами у работников зоопарка огромный.