Черного грифа выхаживают в Иркутском зоопарке

Черного грифа привезли из Тункинского национального парка в Иркутский зоопарк. Его вес при поступлении составил лишь 5,5 килограмма, что крайне мало для такой птицы.
— Полугодовалый (примерно) малыш едва не погиб от голода, и его вес очень мал для такой птицы. Привычка не особо доверять данным из интернета заставила нас взвесить Жади (прим. ред. — гриф, проживающий в зоопарке), для сравнения, — рассказали в социальных сетях зоопарка.
Теперь в зоопарке живут две хищные птицы. Фото: Иркутский зоопарк.
Жади сейчас минимум 16 лет, по линейным размерам они примерно одинаковые с недавно поступившим грифом, только вот цифры на весах отличаются очень сильно: 14,9 килограмма против 5,55 у новенького. Сейчас его должны откормить и привести в порядок, чем более, что опыт работы с хищными птицами у работников зоопарка огромный.
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