Новоселы в Беларуси будут оплачивать вывоз мусора после ремонта с 1 декабря 2024

Эта мера связана с проведением массовых ремонтов и перепланировок в новостройках и, как следствие, большими объемами строительных отходов, которые значительно перекрывают нормативные. При этом в течение трех лет для новоселов плата за услугу по обращению с коммунальными отходами будет снижена за счет исключения из норматива этих самых строительных отходов, на вывоз которых они должны будут заключать отдельные договоры.