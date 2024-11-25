Новоселы в Беларуси будут оплачивать вывоз мусора после ремонта с 1 декабря 2024

Для жителей новостроек в течение первых трех лет с момента сдачи дома в эксплуатацию для вывоза строительных отходов надо будет заключать отдельные договора, информирует Минское городское жилищное хозяйство.
Эта мера связана с проведением массовых ремонтов и перепланировок в новостройках и, как следствие, большими объемами строительных отходов, которые значительно перекрывают нормативные. При этом в течение трех лет для новоселов плата за услугу по обращению с коммунальными отходами будет снижена за счет исключения из норматива этих самых строительных отходов, на вывоз которых они должны будут заключать отдельные договоры.
Обращение со строительными отходами после ремонта — часть новых технических требований по обращению с коммунальными отходами, которые вступают в силу с 1 декабря 2024. В этом же документе, в частности, прописано, что строительные отходы, образовавшиеся во время ремонта, должны собираться раздельно. Для сбора таких отходов возле домов будут устанавливать отдельные контейнеры (бункеры) объемом от 6 кубометров, организовываться специальные отсеки на контейнерных площадках. Строительные отходы будут и вывозить отдельно.
В Минском городском жилищном хозяйстве заверили, что изменение порядка сбора строительных отходов не повлияет на увеличение стоимости вывоза твердых коммунальных отходов для квартиросъемщиков. Сейчас тариф составляет для домов с мусоропроводом 14,0382 ₽ за 1 кубометр, для домов без мусоропровода 13,4369 ₽
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