Бывший игрок клубов КХЛ раскритиковал руководство омского «Авангарда»

«Егор девять лет отыграл в “Витязе”. Насколько быстро он сможет сменить обстановку и перестроиться? Как он сумеет вписаться в систему омского “Авангарда”? Ведь там же совершенно непонятно, что происходит. Честно говоря, там в руководстве творится полный бардак. Подписывают множество людей, но непонятно, насколько они вообще пригодятся. Мне непонятно, какая там концепция. Хотелось бы, чтобы в Омске смогли сделать команду без таких сумасшедших подписаний. Скупают все, что есть. Для чего это делается — совершенно непонятно», — заявил Никита Щитов в интервью «РБ Спорт».