Самарцам напомнили о долгах за вывоз мусора

Жители Самарской области, имеющие задолженность за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, в ближайшее время начнут получать долговые квитанции. Об этом проинформировали в компании ЭкоСтройРесурс, выполнявшей обязанности регионального оператора по обращению с ТКО по 31 октября 2024 года.