Самарцам напомнили о долгах за вывоз мусора

Как сообщили в пресс-службе компании, квитанции сформированы с учетом платежей, поступивших до 15 ноября. Погасить образовавшуюся задолженность необходимо до 15 декабря, чтобы избежать дополнительных расходов. В этом случае пени будут аннулированы.
Если оплатить задолженность единовременно не получается, тогда можно оформить рассрочку платежа, обратившись в компанию. При заключении такого соглашения в течение месяца пени также будут аннулированы.
Где можно оплатить услугу «Обращение с ТКО» без комиссии:
- через мобильные приложения банков Сбербанка, ВТБ, Почта Банка, Земского банка, Кошелев Банка;
- на сайте в разделе «Оплата без комиссии»;
- через официальный портал ГИС ЖКХ. Инструкция по оплате размещена здесь;
- в кассе центрального офиса ЭкоСтройРесурс по адресу ул. Сердобская, 8.
Обратиться в ООО «ЭкоСтройРесурс» можно:
- по телефонам колл-центра в будни с 08:00 до 17:00
8 (846)303−06−48 (Для потребителей из г. о. Самара).
8 (800)301−29−42 (Для потребителей из Самарской области).