Олбани
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам напомнили о долгах за вывоз мусора

Жители Самарской области, имеющие задолженность за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, в ближайшее время начнут получать долговые квитанции. Об этом проинформировали в компании ЭкоСтройРесурс, выполнявшей обязанности регионального оператора по обращению с ТКО по 31 октября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, квитанции сформированы с учетом платежей, поступивших до 15 ноября. Погасить образовавшуюся задолженность необходимо до 15 декабря, чтобы избежать дополнительных расходов. В этом случае пени будут аннулированы.

Если оплатить задолженность единовременно не получается, тогда можно оформить рассрочку платежа, обратившись в компанию. При заключении такого соглашения в течение месяца пени также будут аннулированы.

Где можно оплатить услугу «Обращение с ТКО» без комиссии:

Обратиться в ООО «ЭкоСтройРесурс» можно:

  • по телефонам колл-центра в будни с 08:00 до 17:00

8 (846)303−06−48 (Для потребителей из г. о. Самара).

8 (800)301−29−42 (Для потребителей из Самарской области).

ЖКХ