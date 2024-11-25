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В Ростове-на-Дону запретят проезд грузовиков по улице Петрашевского

С 1 декабря в Ростове для грузовиков перекроют участок улицы Петрашевского.
Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону водителям грузовиков запретят проезд по участку улицы Петрашевского, от переулка Водоотводного до переулка Анри Барбюса. Об этом напомнили в городском департаменте автодорог.

Как уточнили власти, ограничения коснутся автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Ситуация связана с изменением схемы организации дорожного движения.

Добавим, также с 1 декабря 2024 года для всех машин введут запрет на остановку на улице Петрашевского с южной стороны, от улицы Горбачева до Петрашевского, 99.