Скончался диктор «Волгоград Арены» Юрий Кушнарев

— Голос, прошедший от детства и спортивных выпусков на волгоградском ТВ до вчерашней уютной победы. Матч против Нефтехимика мы вспомним ещё не раз — и не в спортивном контексте. Десятки лет и образ, ставший частью Ротора. Простой и добрый человек, которого можно было легко встретить в городе и поговорить. Который не отказывался от интервью и всегда был и будет одним из нас, — написал известный волгоградский блогер, автор канала «Роман о Роторе» Роман Пармезанов.