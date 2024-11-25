Скончался диктор «Волгоград Арены» Юрий Кушнарев

Голос Юрия Кушнарева знаком многим волгоградцам, особенно болельщикам. Он работал на радио, был спортивным журналистом и бессменным диктором стадиона «Волгоград Арена» последних лет. Его голос звучал на парадах. Еще утром 25 ноября он писал сообщения в соцсетях. Вечером СК «Ротор» сообщил о его кончине. Юрию Кушнареву было 64 года.
— С прискорбием сообщаем, что не стало бессменного диктора «Волгоград Арены» Юрия Кушнарёва. Мы будем помнить его, как человека, который успешно сменил Ольгу Васильевну Парамонову, — вспоминают о нем в клубе.
По словам друзей, умер Юрий Кушнарев в тренажерном зале.
— Голос, прошедший от детства и спортивных выпусков на волгоградском ТВ до вчерашней уютной победы. Матч против Нефтехимика мы вспомним ещё не раз — и не в спортивном контексте. Десятки лет и образ, ставший частью Ротора. Простой и добрый человек, которого можно было легко встретить в городе и поговорить. Который не отказывался от интервью и всегда был и будет одним из нас, — написал известный волгоградский блогер, автор канала «Роман о Роторе» Роман Пармезанов.
«Комсомольская правда» глубоко соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Юрия Кушнарева.