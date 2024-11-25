СМИ: на Западе снова началась «бункеромания»

Это убежище от радиоактивных осадков, расположенное в Бадсворте (Западный Йоркшир), было построено в 1950-х годах на глубине 4,5 метра. В четверг бункер был продан на аукционе почти в два раза дороже изначальной цены, пишет британское издание The Yorkshire Post. Это объясняется «огромным спросом» на аукционе.
Это четвертый ядерный бункер, который мы продали на аукционе, и неудивительно, что все они привлекли огромный интерес.
Не так уж много реликвий, которые воплощают угрозу и паранойю эпохи холодной войны так, как это может сделать ядерный бункер. А проданный в четверг бункер был еще и прекрасно отреставрирован, что делает его еще более необычным, отметил Паркер.
Во время холодной войны в Британии было построено примерно 1500 бункеров. В них обычно было достаточно еды и воды, чтобы продержаться четырнадцать дней. Также у обитателей был доступ к стационарной и радиосвязи. Однако Джон Грейвз, бывший владелец бункера, не питает иллюзий относительно его защитных возможностей. Он признал, что «прямого попадания бункер точно бы не выдержал».
В 1993 году большинство таких объектов были выведены из эксплуатации и проданы, причем многие бункеры тогда выкупили телекоммуникационные компании. Сейчас популярность бункеров объясняется страхом начала третьей мировой войны. На прошлой неделе российский посол Андрей Келин заявил Sky News, что Британия уже участвует в военном конфликте на Украине.
В свете обостряющегося конфликта Мэтью Райт из компании Burrowed, специализирующейся на возведении подземных бункеров, отметил резкий всплеск интереса. «За последние шесть месяцев мы получили пару тысяч запросов. И, вероятно, с понедельника (после событий прошлой недели) их количество удвоится», — предупредил он.