СМИ: на Западе снова началась «бункеромания»

Во время холодной войны в Британии было построено примерно 1500 бункеров. В них обычно было достаточно еды и воды, чтобы продержаться четырнадцать дней. Также у обитателей был доступ к стационарной и радиосвязи. Однако Джон Грейвз, бывший владелец бункера, не питает иллюзий относительно его защитных возможностей. Он признал, что «прямого попадания бункер точно бы не выдержал».