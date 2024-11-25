Последние новости к вечеру 25 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 ноября 2024 года.
МИД: РФ может разместить ракеты средней дальности в Азии
Россия может разместить РСМД в Азии в ответ на действия США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Развертывание американских систем приведет к военным ответным мерам Москвы.
ОАК назвала причину пожара Superjet в Турции
Силы ПВО сбили восемь баллистических ракет ВСУ
Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет, шесть американских бомб JDAM и 45 БПЛА. Минобороны РФ также сообщило об ударах по аэродромам, энергетическим объектам и скоплениям сил ВСУ в 138 районах.
Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии
Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, приговорили к 14 годам строгого режима за госизмену. Ранее в Чечне его приговорили к 3,5 годам за оскорбление чувств верующих и хулиганство.
Шольц озвучил планы по Украине после выдвижения на второй срок
Олаф Шольц подтвердил выдвижение на второй срок и поддержку помощи Украине из заимствований бюджета. Он выступает против поставки Киеву ракет Taurus и ударов по территории РФ, чтобы избежать эскалации.