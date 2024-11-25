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Последние новости к вечеру 25 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 25 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 25 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 ноября 2024 года.

МИД: РФ может разместить ракеты средней дальности в Азии

Сергей Рябков
Источник: РИА "Новости"

Россия может разместить РСМД в Азии в ответ на действия США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Развертывание американских систем приведет к военным ответным мерам Москвы.

ОАК назвала причину пожара Superjet в Турции

Самолет Sukhoi Superjet 100
Источник: РИА "Новости"

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» загорелся из-за удара о полосу при посадке в плохую погоду. Отказов систем не зафиксировано. ОАК заявила о высоком уровне безопасности полетов парка самолетов SSJ-100, с регулярностью вылетов на уровне 97−98%.

Силы ПВО сбили восемь баллистических ракет ВСУ

Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет, шесть американских бомб JDAM и 45 БПЛА. Минобороны РФ также сообщило об ударах по аэродромам, энергетическим объектам и скоплениям сил ВСУ в 138 районах.

Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии

Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, приговорили к 14 годам строгого режима за госизмену. Ранее в Чечне его приговорили к 3,5 годам за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Шольц озвучил планы по Украине после выдвижения на второй срок

Олаф Шольц
Источник: Reuters

Олаф Шольц подтвердил выдвижение на второй срок и поддержку помощи Украине из заимствований бюджета. Он выступает против поставки Киеву ракет Taurus и ударов по территории РФ, чтобы избежать эскалации.