Олбани
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец девочки из Башкирии лишился свободы за долги по алиментам

Мужчина задолжал своей несовершеннолетней дочери более 900 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудили жителя Ишимбайского района, который задолжал своей несовершеннолетней дочери более 900 тысяч рублей. Мужчину не раз предупреждали о грозящей уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако закрыть долг и помогать финансово своему ребенку он не спешил.

Ранее судимый мужчина вину свою признал. Ему назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.