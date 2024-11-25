Отец девочки из Башкирии лишился свободы за долги по алиментам

В Башкирии осудили жителя Ишимбайского района, который задолжал своей несовершеннолетней дочери более 900 тысяч рублей. Мужчину не раз предупреждали о грозящей уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако закрыть долг и помогать финансово своему ребенку он не спешил.
Ранее судимый мужчина вину свою признал. Ему назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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