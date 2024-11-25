Огромный труд и большая ответственность: в Ростовской области чествовали многодетных матерей

В Ростове прошло чествование многодетных матерей донского региона. Почетные дипломы губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» вручил заместитель главы Андрей Пучков.
САМАЯ СЛОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ.
Не секрет, что быть мамой — это самая сложная работа, огромный каждодневный труд без отпусков и выходных.
— Во все времена материнство на Дону было особо почитаемо. Самого глубокого уважения заслуживают многодетные мамы! Ведь многодетная семья — это огромный труд и особая ответственность! В области началась выдача удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи, также есть возможность пользования и электронным удостоверением с портала «Госуслуг», — поделился Андрей Пучков, обращаясь к присутствующим.
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИНИ.
Во время встречи заместитель главы Ростовской области вручил награду 50 многодетным мамам. Они являются настоящим примером в воспитании детей. Женщины имеют четырех и более детей. Вместе с дипломом каждая мама получила единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.
Отметим, награждение многодетных матерей почетными дипломами проводится с 2009 года. Уже 800 дончанок удостоены этой награды.
Ярким примером является Дина Сергеевна Коваленко — мама 11 детей. Дети хорошо учатся, занимаются различными хобби и регулярно развиваются в своих интересах. Также ребята ведут активный и здоровый образ жизни, посещая спортивные секции. У Соловьевой Елены Ивановны десять детей. Старшие ребята неоднократно становились призерами и победителями соревнований по боксу. Все дети приобщены к семейным ценностям, а также не забывают о помощи родителям.
ПРИЕХАЛИ СО ВСЕГО РЕГИОНА.
Еще одной целеустремленной мамой среди награжденных стала жительница Миллерово — Наталия Музенитова. Женщина воспитала 44 ребенка. Шестеро детей — родные, а 38 благодаря ее открытому и доброму сердцу обрели семью.
— Я брала и беру деток большинство, которые на группе, у меня 11 инвалидов, — поделилась женщина.
По словам Наталии, у нее всю жизнь была мечта иметь большую семью. Все дети растут в любви и заботе. Ребята в семье разносторонние и активные. У каждого есть свои увлечения и цели.
Другим ярким примером стала многодетная мама из Шахт. Любовь Романовская вместе с мужем уже больше 20 лет. В их семье все поровну — четыре девочки и четыре мальчика. Все дети в семье активно занимаются музыкой. У пары растет настоящий оркестр.
— Когда я росла, нас тоже дети воспитывали с музыкой. Ну как-то с музыкой и полегче жить и повеселей на жизнь смотрится и как-то попоешь, поиграешь и душа как-то окрыляется, — рассказала Любовь Романовская.
ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА.
По словам Андрея Пучкова, в Ростовской области реализуется региональная программа повышения рождаемости. Каждый год мерами социальной поддержки пользуются более 200 тысяч семей донского региона.
Семьи с 8-ю и более несовершеннолетними детьми обеспечиваются автотранспортом, предоставляется региональный материнский капитал.