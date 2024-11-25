Огромный труд и большая ответственность: в Ростовской области чествовали многодетных матерей

Ярким примером является Дина Сергеевна Коваленко — мама 11 детей. Дети хорошо учатся, занимаются различными хобби и регулярно развиваются в своих интересах. Также ребята ведут активный и здоровый образ жизни, посещая спортивные секции. У Соловьевой Елены Ивановны десять детей. Старшие ребята неоднократно становились призерами и победителями соревнований по боксу. Все дети приобщены к семейным ценностям, а также не забывают о помощи родителям.