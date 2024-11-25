Появилось видео, на котором водитель BMW сбил пешеходов в Челябинске

«Мы мимо проезжали, сам момент [наезда] не видела. Сначала поехали по [улице] Чичерина и увидели, что джип черный с разбитой фарой стоял как раз между остановками, спереди и сзади машины стояли. Мы развернулись и поехали на пересечение Чичерина и Братьев Кашириных, увидели реанимацию. Машина ДПС как раз поехала в сторону, где разбитая машина стояла, и еще скорая помощь была там на месте. Повезло, что они просто ехали мимо», — сообщила очевидица.