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Совет Госдумы проведет выездное совещание в Ростове-на-Дону в 2025 году

Выездное совещание Совета Госдумы запланировали провести в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоится одно из выездных совещаний Совета Государственной Думы. Еще две подобных встречи также проведут в Великом Новгороде и Сыктывкаре. Распоряжение об этом подписал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выездные совещания состоятся в период весенней сессии 2025 года.

Ответственными за проведение мероприятия в донской столице были назначены заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко и председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Напомним, во время выездных совещаний в регионах депутаты обсуждают вопросы, волнующие местных жителей, а также знакомятся с социально-экономическим развитием территорий.