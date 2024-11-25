Слава КПСС выпустит альбом «Россия24» 13 декабря

Российский хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, наиболее известный под псевдонимом Слава КПСС, анонсировал в своих социальных сетях выход нового лонгплея «Россия24». Релиз студийника намечен на 13 декабря.
В альбом войдут 12 треков, включая фиты с OG Buda, The Chemodan, Metox и RSAC. По словам рэпера, все композиции уже отгружены на стриминги, пишет издание The Flow.
На пластинке также будет присутствовать песня FreeRioTypeIntro, выпущенная 15 ноября. Трек представляет собой дисс на Фломастера, создателя YouTube-канала «Риса за творчество». Тот поставил недавнему альбому Славы КПСС низкую оценку.
Последний на данный момент лонгплей рэпера «Россия 34», состоящий из 16 треков, увидел свет 18 октября.