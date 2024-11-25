Лучших сотрудников и студентов чествовали в БГПУ им. М. Танка

В мероприятии принял участие министр образования Андрей Иванец. «Сегодня мы на торжественном собрании отмечаем важную роль, которую в целом выполняет университет по подготовке педагогических кадров. При открытии Минского учительского института 110 лет назад первый руководитель сказал о том, что ХХ век ознаменован веком ребенка и образования. В то время как никогда развивалась и была востребована педагогическая наука и образование. Мы видим, что спустя более века этот тезис не теряет своей актуальности, потому что подготовка учителей, педагогических работников для учреждений дошкольного образования является очень важной задачей государственной значимости. Ведь именно они вкладывают и мировоззрение, и знания, и в целом воспитание в наше подрастающее поколение», — сказал руководитель образовательного ведомства.

Он отметил, что в современном мире абсолютно все профессии учителя важны, будь то учителя-предметники или педагоги, занимающиеся трудовым воспитанием или физической культурой. «Сегодня трансформация педагогического образования просто обязана соответствовать современным требованиям как к содержанию образования, так и к той общественной формации, которая существует в нашем обществе», — добавил министр.



Приветственный адрес главы государства участникам торжества зачитал помощник Президента — инспектор по городу Минску Юрий Фролов. Также он приветствовал собравшихся от имени главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрия Крутого и вручил почетную грамоту Администрации Президента, адресованную коллективу университета.



«Я хотел бы поблагодарить главу нашего государства Александра Лукашенко за поздравление университета с юбилеем, за высокую оценку нашего труда на благо развития системы образования страны, — подчеркнул ректор БГПУ Александр Жук. — Действительно, более чем вековой период развития и становления университета — это упорный труд наших преподавателей, сотрудников и сотен тысяч выпускников, которые успешно работали и работают в системе образования нашего государства. Мы начинали как учительский институт в 1914 году, менялись названия вуза, но неизменной оставалась главная миссия университета — нацеленность на повышение качества подготовки специалистов, на обучение и воспитание нашей молодежи, формирование граждан и патриотов нашего Отечества. Сегодня университет является крупным образовательным, научным и социально-культурным центром».



Важной частью мероприятия стала церемония награждения сотрудников и студентов почетными грамотами и грамотами Министерства образования, почетными грамотами Министерства спорта и туризма, благодарностью министра культуры, почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси, почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии, почетными грамотами Мингорисполкома, нагрудным знаком «За вклад в развитие БГПУ», почетными грамотами БГПУ, грамотами БГПУ, почетными грамотами и грамотами Профессионального союза работников образования и науки.