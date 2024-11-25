Как установить и пользоваться RuStore, функции и возможности магазина приложений

* Безопасность. Все приложения проходят проверку на наличие вредоносного кода, что снижает риск заражения устройства. Однако создатели платформы отметили, что устройство может предупредить об опасности скачивания. Дело в том, что оно воспринимает официальный сайт как сторонний источник. Вместе с тем, файл скачивания безопасен для устройства, а все приложения, загружаемые в RuStore, по словам разработчиков, проходят двойную проверку на безопасность с помощью систем «Лаборатории Касперского» и ручной модерации.