Как установить и пользоваться RuStore, функции и возможности магазина приложений

RuStore — это магазин приложений, адаптированных для российской аудитории. Подробнее о функциях, преимуществах и недостатках платформы, которая стала альтернативой Google Play, — в материале «Газеты.Ru».
Что такое RuStore.
RuStore — это российский магазин приложений, созданный VK при поддержке Минцифры России. Он предназначен для пользователей мобильных устройств на операционной системе Android. Платформа была разработана в качестве ответа на введение санкций и стала альтернативой, в частности, Google Play.
Основные функции RuStore.
* Доступ к приложениям. Платформа предлагает большой выбор приложений, включая русскоязычные версии популярных программ и игр.
* Безопасность. RuStore акцентирует внимание на безопасности и конфиденциальности данных пользователей, предлагая только проверенные приложения.
* Поддержка разработчиков. Платформа предоставляет возможность независимым разработчикам публиковать свои приложения и сервисы для широкой аудитории.
Как скачать RuStore.
На телефон.
1. Откройте на своем телефоне любой доступный вам браузер: Google Chrome, Яндекс. Браузер и другие.
2. Перейдите на официальный сайт RuStore — rustore.ru. Обращайте внимание на домен и цифровой сертификат — его можно проверить, кликнув на значок замочка (?) в адресной строке. Если вы открыли официальный сайт RuStore, в цифровом сертификате отобразится организация VK LLC.
3. Скачайте APK-файл. Найдите кнопку для загрузки приложения (обычно это заметная кнопка с надписью «Скачать RuStore»). Нажмите на нее, чтобы начать загрузку APK-файла.
4. Разрешите установку из неизвестных источников. Перейдите в настройки вашего телефона (Настройки > Безопасность > Неизвестные источники) и разрешите установку приложений из неизвестных источников, либо на сайте повторно нажмите на кнопку «Все равно скачать», когда увидите уведомление о предупреждении.
5. Установите RuStore. Найдите загруженный файл на устройстве и нажмите на него. Затем следуйте инструкциям. После завершения установки иконка RuStore появится на главном экране.
На планшет.
Скачать RuStore на планшет можно так же, как и на телефон. Следуйте указанным шагам, и вы сможете использовать магазин приложений на вашем устройстве.
На смарт-телевизор.
Установка RuStore на смарт-телевизор может отличаться в зависимости от модели устройства. С помощью версии RuStore для Android TV можно установить на свой телевизор онлайн-кинотеатры, видеохостинги и другие необходимые сервисы. Ниже приведены два способа скачивания.
~Способ 1~
1. Откройте браузер на телевизоре. Если у вас не Android TV, перейдите в браузер вашего смарт-телевизора.
Обратите внимание, что не все телевизоры поддерживают приложения сторонних разработчиков. Возможно, потребуется включить «режим разработчика».
~Способ 2~
Если у вас Android TV, то создатели платформы рекомендуют установить RuStore следующим образом:
1. Скачайте версию для TV на официальном сайте.
Поиск и установка приложений в RuStore.
Как найти нужное приложение.
* Откройте RuStore. Запустите приложение после установки.
* Используйте строку поиска. Она находится в верхней части экрана. Введите название приложения или его категорию, например, «игры» или «видео».
* Просматривайте категории. Если вы не уверены в выборе, то воспользуйтесь списком категорий или популярными приложениями, которые представлены на главной странице.
Установка приложений.
Чтобы установить приложение из RuStore:
* Выберите нужное приложение. После поиска нажмите на иконку приложения, чтобы открыть страницу с детальной информацией.
* Нажмите на кнопку «Установить». После этого начнется загрузка и установка приложения на ваше устройство.
Обычно скачанные приложения хранятся во внутренней памяти устройства в закрытых папках.
* Запустите приложение. После завершения установки вы можете запустить его прямо из RuStore или найти на главном экране телефона или в списке приложений на смарт-телевизоре.
Обновление и удаление приложений.
* Обновление. Глобальные и критические обновления происходят автоматически, так как они необходимы для стабильной работы магазина приложений. Все остальные обновления вы можете устанавливать по своему желанию. Новые версии магазина приложений появляются в разделе «Мое». Открывайте RuStore регулярно, чтобы увидеть доступные обновления для установленных приложений. Достаточно нажать «Обновить» на странице приложения.
* Удаление. Чтобы удалить приложение, перейдите в раздел «Установленные» на вашем смартфоне или используйте стандартный способ удаления приложений через настройки вашего устройства — для этого зажмите иконку RuStore и нажмите «Удалить» в появившемся окне.
Преимущества и недостатки RuStore.
Плюсы использования RuStore.
* Адаптация под российский рынок. RuStore предлагает контент, соответствующий интересам и потребностям российских пользователей, включая популярные русскоязычные приложения.
* Безопасность. Все приложения проходят проверку на наличие вредоносного кода, что снижает риск заражения устройства. Однако создатели платформы отметили, что устройство может предупредить об опасности скачивания. Дело в том, что оно воспринимает официальный сайт как сторонний источник. Вместе с тем, файл скачивания безопасен для устройства, а все приложения, загружаемые в RuStore, по словам разработчиков, проходят двойную проверку на безопасность с помощью систем «Лаборатории Касперского» и ручной модерации.
* Удобный интерфейс. Пользовательский интерфейс RuStore интуитивно понятен и прост в использовании, так как напоминает привычный для владельцев Android магазин приложений Google Play.
* Отсутствие санкционных ограничений. RuStore является полноценной альтернативой международным магазинам приложений, в частности Google Play, без ограничения доступа к контенту.
Минусы и возможные проблемы.
* Ограниченное количество приложений. Несмотря на растущий ассортимент, количество доступных приложений все еще ограничено по сравнению с такими гигантами, как Google Play.
* Проблемы с совместимостью. Некоторые популярные приложения могут быть недоступны в RuStore или не работать так стабильно, как в других магазинах.
* Трудности с обновлениями. Возможны ситуации, когда обновления приложений бывают реже, чем в международных версиях.
* Зависимость от интернет-соединения. Как и любой магазин приложений, RuStore требует стабильного подключения к интернету для загрузки и обновления контента.
* Требования к устройству. Cкачать и пользоваться RuStore могут лишь владельцы смартфонов с версией Android 7.0 или выше. Разработчики объяснили уязвимостью устаревших версий.