Более 1,25 млн жителей Беларуси прошли вакцинацию против гриппа

«В Беларуси проводится кампания вакцинации населения против гриппа. На сегодня привито более 1 млн 250 тыс. человек», — сказал Кирилл Игнатов.



Он отметил, что вакцинация защищает от развития тяжелого течения гриппа, а также неблагоприятных последствий заболевания.



Эксперт напомнил, что Национальным календарем профилактических прививок определены контингенты населения, для которых такая прививка важна прежде всего. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, люди с иммуносупрессией, люди старше 65 лет и беременные женщины. Привиться рекомендовано тем, кто по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей: медицинские и фармацевтические работники, педагоги, работники торговли, общепита, транспорта и др.



Кирилл Игнатов отметил, что в настоящее время вакцины против гриппа имеются во всех регионах. На бюджетной основе можно привиться трехвалентной вакциной «Гриппол плюс», за счет собственных средств — четырехвалентными «Ваксигрипп Тетра» и «Инфлювак Тетра».



«Эти препараты давно применяются в нашей стране, подтвердили свое качество, безопасность, эффективность в отношении профилактики гриппа», — подчеркнул Кирилл Игнатов.



Привиться против гриппа на бесплатной основе можно во всех государственных организациях здравоохранения, оказывающих населению услуги по иммунопрофилактике, платно — как в государственных, так и негосударственных организациях здравоохранения.



«Наибольший пик объема респираторных инфекций в стране ожидается в период с конца января по начало февраля, в связи с чем Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует всему населению привиться против сезонного гриппа», — отметил заведующий отделением.



Массовая кампания иммунизации завершится к 1 декабря, но прививаться можно будет и после этой даты, напомнил он. По словам эксперта, такой возможностью смогут воспользоваться люди, которые из-за болезни не успели это сделать в октябре-ноябре, которые находились в служебных командировках и др. Привиться можно будет в индивидуальном порядке в декабре как бесплатно, так и на платной основе.