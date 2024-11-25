Экономист Панина объяснила причины сокращения числа территориальных чиновников

При этом необходимость повышения денежного содержания государственных служащих до конкурентного размера в экономике сохраняется. Без оптимизации численности государственных служащих проблема роста их денежного содержания решена быть не может. Зарплаты сокращаемых должностей будут направлены на повышение денежного содержания остающимся, но это не означает, что сокращаемые служащие будут брошены «на произвол судьбы». Сохраняющийся кадровый голод, о котором говорилось выше, позволит перераспределить высвобождающиеся кадры на альтернативные рабочие места в других ведомствах, т. ч. и на региональном и местном уровнях, а также перераспределить их в реальный сектор экономики. Ведомство могут также пойти по пути сокращения не людей, а вакантных должностей и пересмотра должностных обязанностей сохраняемых работников.