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My Bloody Valentine дадут первый за семь лет концерт

Альт-рок-группа My Bloody Valentine анонсировала в социальных сетях первое живое выступление за семь лет. Концерт пройдет 22 ноября 2025-го в Дублине. Именно в этом городе и был основан коллектив в 1983-м.

Источник: Звук

Альт-рок-группа My Bloody Valentine анонсировала в социальных сетях первое живое выступление за семь лет. Концерт пройдет 22 ноября 2025-го в Дублине. Именно в этом городе и был основан коллектив в 1983-м.

На данный момент это единственное шоу My Bloody Valentine, запланированное на следующий год. Билеты на него станут доступны к продаже уже в эту пятницу, 29 ноября, пишет NME.

Последнее живое выступление группы состоялось в 2018-м в Северной Америке. После этого, в 2021-м, My Bloody Valentine объявили, что работают над двумя новыми альбомами. Однако более конкретной информации по лонгплеям не поступало. Напоминаем, что последний студийник группы, m b v, увидел свет в 2013 году.

Ранее стало известно, что компания International Marketing Agency ведет переговоры с турецким исполнителем Тарканом по поводу его грядущего концерта в России.