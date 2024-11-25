My Bloody Valentine дадут первый за семь лет концерт

Альт-рок-группа My Bloody Valentine анонсировала в социальных сетях первое живое выступление за семь лет. Концерт пройдет 22 ноября 2025-го в Дублине. Именно в этом городе и был основан коллектив в 1983-м.
На данный момент это единственное шоу My Bloody Valentine, запланированное на следующий год. Билеты на него станут доступны к продаже уже в эту пятницу, 29 ноября, пишет NME.
Последнее живое выступление группы состоялось в 2018-м в Северной Америке. После этого, в 2021-м, My Bloody Valentine объявили, что работают над двумя новыми альбомами. Однако более конкретной информации по лонгплеям не поступало. Напоминаем, что последний студийник группы, m b v, увидел свет в 2013 году.
Ранее стало известно, что компания International Marketing Agency ведет переговоры с турецким исполнителем Тарканом по поводу его грядущего концерта в России.