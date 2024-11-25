My Bloody Valentine дадут первый за семь лет концерт

Последнее живое выступление группы состоялось в 2018-м в Северной Америке. После этого, в 2021-м, My Bloody Valentine объявили, что работают над двумя новыми альбомами. Однако более конкретной информации по лонгплеям не поступало. Напоминаем, что последний студийник группы, m b v, увидел свет в 2013 году.