Качество — приоритет: в Ростовской области обновили больше 135 километров улично-дорожной сети

Так, в донском регионе на 70,3 километрах дорог выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции. Обновление дорог в нескольких муниципалитетах Ростовской области провели по просьбам жителей. Кроме того, в текущем году выполнены работы на 17 дорожных объектах Таганрогской агломерации. Их общая протяженность составила больше 23 километров. В Шахтах специалисты привели в нормативное состояние участки 29 местных и четырех региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью около 42 километров.