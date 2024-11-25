Качество — приоритет: в Ростовской области обновили больше 135 километров улично-дорожной сети

В Ростовской области почти 135,5 километров улично-дорожной сети обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2024 год. О ходе и результатах работы рассказали в министерстве транспорта Ростовской области.
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ.
В текущем году в Ростовской области по национальному проекту привели в нормативное состояние 151 дорожный объект регионального и местного значения общей протяженностью свыше 280 км.
В Ростовской, Шахтинской и Таганрогской агломерациях обновлено 96 участков дорог. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов рублей.
Так, в донском регионе на 70,3 километрах дорог выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции. Обновление дорог в нескольких муниципалитетах Ростовской области провели по просьбам жителей. Кроме того, в текущем году выполнены работы на 17 дорожных объектах Таганрогской агломерации. Их общая протяженность составила больше 23 километров. В Шахтах специалисты привели в нормативное состояние участки 29 местных и четырех региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью около 42 километров.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СОЦУЧРЕЖДЕНИЯМ.
В министерстве транспорта региона также отметили, что особое внимание специалисты уделили обеспечению транспортной доступности к социально значимым объектам. В этот перечень входят медучреждения, школы, спорткомплексы, культурно-исторические объекты. Благодаря проделанным работам улучшилось качество жизни дончан.
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.
В Мартыновском районе специалисты выполнили ремонтные работы на участке автодороги «Семикаракорск — Большая Мартыновка — Красноармейский». Общая протяженность участка составила 760 метров. Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Отметим, эта дорога занимает важное место в транспортной системе Ростовской области. Она играет важную роль в транспортной системе донского региона. Дорожная артерия связывает сразу несколько населенных пунктов. Она проходит через хутора Топилин, Крутобережный, Большую Орловку и Большую Мартыновку.
Специалисты провели фрезерование изношенного покрытия, уложили два новых слоя асфальтобетона — выравнивающий и верхний. Обочины укрепили асфальтогранулятом. Также были установлены новые бордюрные камни и обустроены посадочная площадка, а также заездной карман у автопавильона. Завершающим этапом стало нанесение дорожной разметки термопластиком.
Аналогичные работы провели в Мартыновском районе. Там выполнили ремонт участка автомобильной дороги регионального значения «Ростов-на-Дону — Волгодонск» — Денисов — «Семикаракорск — Красноармейский». Протяженность дорожного участка составила один километр.
РЕМОНТ МОСТА.
За минувший год дорожники провели ремонт моста, который соединяет сразу два города — Волгодонск и Цимлянск. Благодаря проделанной работе увеличилась транспортная доступность и связность атомного города с северными районами Ростовской области. Общая протяженность перехода составила больше 182 метров.
Ремонт позволил обеспечить безопасную транспортную артерию, а также пропуск регулярно растущих грузопассажирских потоков по направлению с севера на юг страны.