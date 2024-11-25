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Каждому третьему памятнику архитектуры Уфы требуется реставрация

На территории Уфы расположено порядка 400 памятников истории и архитектуры.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе насчитывается около 400 объектов культурного наследия. По словам и. о. начальника управления госохраны объектов культнаследия Башкирии Салавата Кулбахтина, реставрация нужна каждому третьему дому: около 30% объектам необходим ремонт.

«Одни находятся в более худшем состоянии, другие на стадии деградации, необходимо либо поддерживать их состояние, либо полностью реставрировать», — сказал Кулбахтин в эфире БСТ.

Ранее стало известно, что реставрация памятника Салавату Юлаеву может продлиться полтора года.

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