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В Таганроге семью с десятью детьми наградили удостоверением многодетной семьи

Таганрогская семья воспитывает десять детей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге семью, воспитывающую десятерых детей наградили удостоверением многодетной семьи. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Семья Фарраховых стала первой, кто подал необходимые документы на получение удостоверения. Известно, что они переехали из города Ижевска десять лет назад. Двое детей большого семейства родились уже в Таганроге. В 2020 году семья получила в подарок микроавтобус в рамках губернаторской программы поддержки многодетных семей.

— Считаю, что эта прекрасная семья заслуживает еще одной высокой награды — ордена «Родительская слава». Документы о награждении направлены в министерство труда и социального развития Ростовской области. Уверена в положительном решении этого вопроса, — поделилась Светлана Камбулова.