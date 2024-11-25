В Таганроге семью с десятью детьми наградили удостоверением многодетной семьи

Семья Фарраховых стала первой, кто подал необходимые документы на получение удостоверения. Известно, что они переехали из города Ижевска десять лет назад. Двое детей большого семейства родились уже в Таганроге. В 2020 году семья получила в подарок микроавтобус в рамках губернаторской программы поддержки многодетных семей.