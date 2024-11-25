ОАК: гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покидают свои посты

По данным SHOT, пилот остановил самолет в 150 метрах от пожарной части, поэтому спасатели приступили к тушению пожара меньше, чем через минуту после остановки судна. Никто из находившихся на борту не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам. При этом, по данным SHOT, пассажиры после начала пожара потеряли целую минуту при эвакуации, потому что стали забирать свою ручную кладь с полок и не выпускали соседей сзади. Кроме того, в салоне не было света — двигаться приходилось наощупь.