В Ростове-на-Дону в колонию пытались передать наркотики

В Ростове мужчину задержали при попытке перебросить запрещенные предметы в колонию. Когда нарушителя задержали сотрудники режимного учреждения, то обнаружили у него три свертка с растительной массой. Мужчину доставили в отдел полиции, а запрещенные вещества забрали. Позже выяснилось, что мужчина приехал из Таганрога.