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В Ростове-на-Дону в колонию пытались передать наркотики

В Ростове заключенным в колонию пытались передать запрещенные вещества.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в СИЗО пытались передать наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, 22 ноября мужчина пытался перебросить запрещенные предметы на территорию исправительной колонии.

В Ростове мужчину задержали при попытке перебросить запрещенные предметы в колонию. Когда нарушителя задержали сотрудники режимного учреждения, то обнаружили у него три свертка с растительной массой. Мужчину доставили в отдел полиции, а запрещенные вещества забрали. Позже выяснилось, что мужчина приехал из Таганрога.

По информации ГУФСИН, действия мужчины можно расценить как состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. По факту содеянного проводится проверка.