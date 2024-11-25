В Ростове-на-Дону в колонию пытались передать наркотики

В Ростове-на-Дону в СИЗО пытались передать наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 22 ноября мужчина пытался перебросить запрещенные предметы на территорию исправительной колонии.
В Ростове мужчину задержали при попытке перебросить запрещенные предметы в колонию. Когда нарушителя задержали сотрудники режимного учреждения, то обнаружили у него три свертка с растительной массой. Мужчину доставили в отдел полиции, а запрещенные вещества забрали. Позже выяснилось, что мужчина приехал из Таганрога.
По информации ГУФСИН, действия мужчины можно расценить как состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. По факту содеянного проводится проверка.