Рэпер Саграда анонсировал выход новой песни 26 ноября

«Сегодня в полночь», — написал он на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Свой пост исполнитель сопроводил видео, в котором говорится о выходе трека и показана отсылка к популярному сериалу «Острые козырьки».
На следующей неделе коллектив «Саграда / Соль Земли» выступит в Москве с новой программой «…как в последний раз». Концерт состоится 3 декабря в 20:00 в клубе «16 тонн». На сцене также появятся группа «25/17», рок-музыкант Александр Ф. Скляр, рок-бард Бранимир и певица MALI.
Ранее, в сентябре, Саграда и группа «Аффинаж» представили песню, посвященную 877-летию Москвы. В честь праздника музыканты подготовили совместную композицию под названием «Золотая», в основу припева которой легли строчки из гимна столицы.