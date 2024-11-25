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Рэпер Саграда анонсировал выход новой песни 26 ноября

Российский рэп-исполнитель Артем Саграда сообщил 25 ноября о выходе новой песни группы Саграда / Соль Земли .

«Сегодня в полночь», — написал он на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Свой пост исполнитель сопроводил видео, в котором говорится о выходе трека и показана отсылка к популярному сериалу «Острые козырьки».

На следующей неделе коллектив «Саграда / Соль Земли» выступит в Москве с новой программой «…как в последний раз». Концерт состоится 3 декабря в 20:00 в клубе «16 тонн». На сцене также появятся группа «25/17», рок-музыкант Александр Ф. Скляр, рок-бард Бранимир и певица MALI.

Ранее, в сентябре, Саграда и группа «Аффинаж» представили песню, посвященную 877-летию Москвы. В честь праздника музыканты подготовили совместную композицию под названием «Золотая», в основу припева которой легли строчки из гимна столицы.