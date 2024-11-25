Рэпер Саграда анонсировал выход новой песни 26 ноября

На следующей неделе коллектив «Саграда / Соль Земли» выступит в Москве с новой программой «…как в последний раз». Концерт состоится 3 декабря в 20:00 в клубе «16 тонн». На сцене также появятся группа «25/17», рок-музыкант Александр Ф. Скляр, рок-бард Бранимир и певица MALI.