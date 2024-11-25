В Подмосковье откроют несколько автодорог до конца года

«В этом году запускаем очень важные, долгожданные дороги как федерального, так и регионального значения. До конца 2024-го мы должны открыть движение на обходе д. Малые Вяземы и ликвидировать самое узкое место на ЦКАД. Также готовим к сдаче Мытищинскую хорду, 16-километровый участок ЮЛА, полностью основной ход Северного обхода Лобни и два путепровода (Быково и Аникеевка). Очень надеемся, что строители за оставшийся месяц выполнят все свои обязательства», — рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.