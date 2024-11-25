В Подмосковье откроют несколько автодорог до конца года

«В этом году запускаем очень важные, долгожданные дороги как федерального, так и регионального значения. До конца 2024-го мы должны открыть движение на обходе д. Малые Вяземы и ликвидировать самое узкое место на ЦКАД. Также готовим к сдаче Мытищинскую хорду, 16-километровый участок ЮЛА, полностью основной ход Северного обхода Лобни и два путепровода (Быково и Аникеевка). Очень надеемся, что строители за оставшийся месяц выполнят все свои обязательства», — рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Как отметили в пресс-службе, в 2024 году состоялось открытие трех федеральных объектов: обход поселка Октябрьский и пешеходный переход через М-5 «Урал» в городской округ Люберцы, обход сел Ульянино и Непецино. Кроме того, были открыты три региональных объекта: подъезд к ЦКБ им. Л. М. Рошаля в Красногорске, подъезд к «Новатэк-СПГ» в Кашире и к школе у ЖК «Лобня-Сити».