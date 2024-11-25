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В Подмосковье откроют несколько автодорог до конца года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Два путепровода, Мытищинскую хорду и 16-километровый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) откроют до конца 2024 года в Подмосковье. Об этом на встрече с областным правительством и главами городских округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году запускаем очень важные, долгожданные дороги как федерального, так и регионального значения. До конца 2024-го мы должны открыть движение на обходе д. Малые Вяземы и ликвидировать самое узкое место на ЦКАД. Также готовим к сдаче Мытищинскую хорду, 16-километровый участок ЮЛА, полностью основной ход Северного обхода Лобни и два путепровода (Быково и Аникеевка). Очень надеемся, что строители за оставшийся месяц выполнят все свои обязательства», — рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Как отметили в пресс-службе, в 2024 году состоялось открытие трех федеральных объектов: обход поселка Октябрьский и пешеходный переход через М-5 «Урал» в городской округ Люберцы, обход сел Ульянино и Непецино. Кроме того, были открыты три региональных объекта: подъезд к ЦКБ им. Л. М. Рошаля в Красногорске, подъезд к «Новатэк-СПГ» в Кашире и к школе у ЖК «Лобня-Сити».