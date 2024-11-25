Самая дорогая красная икра в Крыму — эксперты назвали причины

Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. В 25 регионах этот деликатес в прошлом месяце стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму — в среднем 11 тысяч рублей. Дороже всего ее продавали в Ялте.
«Я думаю, что в Крыму это вопрос логистики. Действительно, инфляция — самый серьезный риск для экономики сейчас. Но я считаю, что Центробанк прав. Если бы он не “задрал” ставку, то инфляция превысила бы 30%», — заявил экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного света Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, в этой ситуации необходимо включиться Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По его словам, недостаточный вылов лососевых пород рыб — это все сказки и не являются истинной причиной подорожания икры.
«Это все монополистические действия продавцов, которые пользуются ситуацией для того, чтобы безудержно, вот таким беззастенчивым образом, вздувать цены при попустительстве Федеральной антимонопольной службы», — уверен Михаил Беляев.
По его мнению, пока ФАС не вмешалась, мы сталкивались с подорожанием различных продуктов: то гречки, то постного или сливочного масла.
«Самая главная причина — это уменьшение вылова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке», — ответила замначальника управления ценовой политики Минпрома Крыма Ирина Терещенко.
Она также подчеркнула, что лично для себя решила, что, чем покупать такую дорогую икру, лучше помочь нашим защитникам на фронте.
Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).