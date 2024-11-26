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Дятлова: для новой снегоуборочной техники не хватает водителей

По словам главы администрации, права получают дворники.

Власти Калининграда отмечают нехватку водителей для новой снегоуборочной техники, которая была закуплена в 2024 году для областного центра. Об этом сообщила глава администрации округа Елена Дятлова на оперативном совещании правительства региона в понедельник.

«Техника, которая нам поступила на 400 миллионов рублей в текущем году, 38 единиц техники было закуплено. 26 единиц из них работают сейчас в зимний период. У нас есть сейчас нехватка водителей», — рассказала Елена Дятлова. По её словам, персонал набирают через центры занятости. «Также мы сделали переобучение внутри МБУ “Чистота”, и за счет средств предприятия у нас получают наши условные дворники водительские права и точно так же выходят на улицы города».

рассказала глава администрации

Напомним, в ноябре губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале сообщил, что в 2024 году власти дополнительно выделили 300 млн рублей на обновление техники для уборки калининградских дорог зимой. Всего было закуплено 38 единиц спецтехники, что «позволит заменить ручную очистку тротуаров на механизированную».

ЖКХ