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В воронежском онкодиспансере проводят уникальные гинекологические операции

Они позволяют женщинам сохранить детородную функцию.

Специалисты гинекологического отделения хирургического корпуса Воронежского областного онкодиспансера проводят уникальные операции малоинвазивными способами. Одной из таких процедур является радикальная трахелэктомия. Это органосохраняющее оперативное вмешательство, которое применяется при раке шейки матки у пациенток репродуктивного возраста. Операция заключается в полном удалении шейки матки с околошеечной клетчаткой, верхней третью влагалища и тазовыми лимфатическими узлами.

— И что очень важно, особенно для наших пациенток — сохраняются яичники, маточные трубы, тело матки и маточные сосуды, — объясняют врачи.

В ходе процедуры выполняется удаление тазовых лимфатических узлов. Далее отсекается шейка матки от тела матки, после чего производится дисковидная биопсия культи шейки матки с выполнением срочного морфологического исследования.

— Если диск шейки матки является неповрежденным, то формируется маточно-влагалищный анастомоз путем наложения непрерывного шва на стенку влагалища и матки. Время операции составляет около четырех-пяти часов. Таким образом, пациентки не только получают эффективное лечение, но и сохраняют детородную функцию, возможность материнства, — добавляют онкологи.

На базе отделения подобное оперативное лечение получили уже несколько десятков женщин. У одной из пациенток, родился здоровый ребенок. Еще одна станет мамой во второй раз.

— Это, наверное, самый прекрасный и счастливый результат нашего труда, — заключают сотрудники онкодиспансера.

Материалы подготовлены в рамках информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

медицина