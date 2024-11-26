В воронежском онкодиспансере проводят уникальные гинекологические операции

— Если диск шейки матки является неповрежденным, то формируется маточно-влагалищный анастомоз путем наложения непрерывного шва на стенку влагалища и матки. Время операции составляет около четырех-пяти часов. Таким образом, пациентки не только получают эффективное лечение, но и сохраняют детородную функцию, возможность материнства, — добавляют онкологи.