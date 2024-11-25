В Крыму мужчина сел на шесть лет за похищение человека

В Крыму осудили мужчину за похищение человека. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Суд установил, что от мужчины ушла жена с детьми. Однако местный житель не захотел мириться с ее решением и пошел на шантаж. Подсудимый избил родственника бывшей супруги, заклеил ему рот и связал. Затем он затолкал его в машину и отвез в гараж. Спустя несколько часов мужчина сумел освободиться от скотча и сбежать. Он сразу же обратился в полицию. В этот момент подозреваемый уехал за границу.
Преступника пока не нашли, он находится в розыске, но суд состоялся.
— Судебное разбирательство было инициировано по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 5 ст. 247 УПК РФ, что позволяет продолжить процесс в случае отсутствия подсудимого, — говорится в сообщении.
Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.