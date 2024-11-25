В Крыму мужчина сел на шесть лет за похищение человека

Суд установил, что от мужчины ушла жена с детьми. Однако местный житель не захотел мириться с ее решением и пошел на шантаж. Подсудимый избил родственника бывшей супруги, заклеил ему рот и связал. Затем он затолкал его в машину и отвез в гараж. Спустя несколько часов мужчина сумел освободиться от скотча и сбежать. Он сразу же обратился в полицию. В этот момент подозреваемый уехал за границу.