Обнаружили спустя 23 дня. Завершились поиски 16-летнего мальчика

Недавно подошла к концу история, которая держала в напряжении множество людей на протяжении более чем трех недель. В середине прошлого месяца при загадочных обстоятельствах в Уфе пропал 16-летний Тимур К. (имя изменено — Ред.).
13 октября худощавый подросток-брюнет с ростом 170 сантиметров и карими глазами вышел из дома. По рассказам близких, перед своим уходом он оделся в черные куртку, футболку, джинсы и кроссовки. В тот день мальчик не вернулся обратно и перестал выходить на связь с родней.
СТРАННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.
В этой истории имеется нюанс, который порождает вопросы. Дело в том, что активисты поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» разместили на своих ресурсах объявление о пропаже Тимура только 3 ноября — через 21 день после его исчезновения. Из-за чего родные обратились к волонтерам так нескоро — неизвестно.
Быть может, все эти три недели они пытались найти подростка самостоятельно, но все было тщетно, и уже от отчаяния они решили попросить помощи у добровольцев. Как было на самом деле, узнать, скорее всего, уже не удастся.
54 ЧАСА.
Так или иначе, ровно неделю назад было объявлено о начале розыска 16-летнего уфимца. Ориентировка с фотографией и описанием внешности молодого человека облетела все социальные сети и телеграм-каналы.
Волонтеры призвали всех, кто обладал хоть какой-либо информацией о местонахождении Тимура, обратиться по телефону к ним или в экстренную службу. Также активисты заявили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Как правило, поиски несовершеннолетних длятся очень недолго. Не являются редкостью случаи, когда в СМИ появляется информация о начале розыска ребенка, и через несколько часов, а порой пару десятков минут, становится известно, что мальчика или девочку удалось найти в добром здравии.
В этот раз все сложилось иначе. Никак вестей не было ни спустя один день, ни спустя два. Однако на третьи сутки, через 54 часа после объявления о начале поисков, волонтеры опубликовали в своей группе в социальных сетях известие.
— Найден, жив! — коротко сообщили активисты.
Таким образом, Тимура искали 23 дня. Почему школьник пропал, из-за чего больше трех недель с ним не могли связаться родные, при каких обстоятельствах, в каком состоянии его обнаружили — все эти детали активисты добровольческой организации уточнять не стали.
Напомним, недавно стало известно, что спасатели приостанавливают поиски 14-летнего Дамира Адигамова. 30 марта он исчез вместе со своим другом Пашей, которого обнаружили спустя 58 суток на берегу реки Белой.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.