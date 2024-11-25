Генпрокуратура сказала об ответственности за использование личного видео из соцсетей на экстремистском ресурсе

— Во-первых, следует административная ответственность на первый раз. Это от 20 до 30 базовых величин штраф, соответственно. И мы должны, каждый гражданин, который пользуется этими ресурсами, должен отдавать себе отчет, что ознакомление с этими ресурсами — это лишь, наверное, какой-то первый шаг в падении.