Генпрокуратура сказала об ответственности за использование личного видео из соцсетей на экстремистском ресурсе

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Беларуси Валерий Шуляк сказал в эфире телеканала СТВ об ответственности за использование личного видео на экстремистском ресурсе.
В частности, речь идет об использовании, например, видеоролика из социальных сетей, который экстремистские ресурсы разместили в своих аккаунтах, не спрашивая разрешения у автора материала.
По словам Валерия Шуляка, ответственность за экстремизм, как и за любое другое правонарушение, предполагает вину человека и умысел на размещение определенной информации на экстремистском ресурсе.
— Кроме того, все-таки не любая информация, которая размещается на ресурсе, который признан экстремистским, является экстремистским материалом. Она должна вызывать, прежде всего, разжигать вражду, рознь, — подчеркнул представитель Гепрокуратуры.
Ведущий СТВ Кирилл Казаков так резюмировал сказанное:
— То есть, если банально мы сняли какую-то аварию, и она оказалась на экстремистском ресурсе, то, понятное дело, человеку за это ничего не будет.
Также в эфире канала Валерий Шуляк напомнил об ответственности за распространение материалов из списка экстремистских:
— Во-первых, следует административная ответственность на первый раз. Это от 20 до 30 базовых величин штраф, соответственно. И мы должны, каждый гражданин, который пользуется этими ресурсами, должен отдавать себе отчет, что ознакомление с этими ресурсами — это лишь, наверное, какой-то первый шаг в падении.
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