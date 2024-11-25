ГУБОПиК сказал, сколько контента отслеживают и кого деанонимизируют в Беларуси

— Помимо человеческих ресурсов, задействованы и программные ресурсы. Отслеживаются тысячи, а может, даже и миллионы контента. Люди, которые думают, что они, особенно наши граждане в Беларуси, анонимны, это не так. Практически 90−95% их деанонимизируют.