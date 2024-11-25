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ГУБОПиК сказал, сколько контента отслеживают и кого деанонимизируют в Беларуси

В ГУБОПиК рассказали, сколько контента отслеживают и кого деанонимизируют в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Начальник 4-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Николай Беляев сказал в эфире телеканала СТВ, сколько контента отслеживают и кого деанонимизируют в Беларуси.

По словам Беляева, работа ведется «практически круглосуточно».

— Помимо человеческих ресурсов, задействованы и программные ресурсы. Отслеживаются тысячи, а может, даже и миллионы контента. Люди, которые думают, что они, особенно наши граждане в Беларуси, анонимны, это не так. Практически 90−95% их деанонимизируют.

Беляев отметил, что необходимо время и человеческий ресурс, но все необходимое делается.

Также Генпрокуратура сказала об ответственности за использование личного видео на экстремистском ресурсе. Там же сообщили, что уличенная в экстремистской деятельности сеть домовых чатов вскрыта в Беларуси.

Тем временем стало известно, что новоселы в Беларуси будут оплачивать вывоз мусора после ремонта с 1 декабря 2024-го.

А белорусский врач назвал орган, который поражает черная плесень, живущая в доме.