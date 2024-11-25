В Дагестане заведут уголовное дело за осквернение Вечного огня

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за осквернение Вечного огня в Дагестане. Об этом сообщили наши коллеги из КП — Северный Кавказ.
В социальных сетях появились кадры, где мужчина греется рядом с памятником «Скорбящая мать» в городе Дербенте. Местный житель подошел к огню, наклонился и стоял.
Очевидцы, увидев нарушителя, сняли его на камеру и выложили в местные группы в соцсетях. Пользователи осудили мужчину и написали десятки гневных комментариев.
— Как некрасиво. Не маленький ребенок, не подросток. О чем он думал, интересно, — написали местные жители.
Следователи организовали проверку. Осквернителю грозит до трех лет или штраф до трех млн рублей.