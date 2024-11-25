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В Дагестане заведут уголовное дело за осквернение Вечного огня

Мужчина грелся возле Вечного огня в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за осквернение Вечного огня в Дагестане. Об этом сообщили наши коллеги из КП — Северный Кавказ.

В социальных сетях появились кадры, где мужчина греется рядом с памятником «Скорбящая мать» в городе Дербенте. Местный житель подошел к огню, наклонился и стоял.

Очевидцы, увидев нарушителя, сняли его на камеру и выложили в местные группы в соцсетях. Пользователи осудили мужчину и написали десятки гневных комментариев.

— Как некрасиво. Не маленький ребенок, не подросток. О чем он думал, интересно, — написали местные жители.

Следователи организовали проверку. Осквернителю грозит до трех лет или штраф до трех млн рублей.